Schlussakkord vor heimischer Kulisse in Düsseldorf: Die Toten Hosen haben in der Nacht ein weiteres Kapitel ihrer 36-jährigen Bandgeschichte beendet. Vor insgesamt 90 000 Menschen in der an zwei Abenden hintereinander ausverkauften Arena endete nach eineinhalb Jahren ihre Tournee „Laune der Natour“. dpa