später lesen Filmregisseur Bertolucci stirbt im Alter von 77 Jahren Teilen

Twittern







Der italienische Filmregisseur Bernardo Bertolucci ist tot. Der 77-Jährige sei am Morgen in seinem Haus in Rom gestorben, sagte eine Sprecherin seiner Agentur der dpa. Er habe an Krebs gelitten. Der zweifache Oscar-Preisträger ist bekannt für seine Meisterwerke „Der letzte Tango in Paris“, „1900“ und „Der letzte Kaiser“. dpa