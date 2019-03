später lesen FIFA prüft weiter WM-Ausweitung auf 48 Teams Teilen

Der Fußball-Weltverband FIFA hält an seinen Plänen für eine Ausweitung der WM 2022 in Katar von 32 auf 48 Teilnehmer fest. Konkrete Fortschritte wurden beim Treffen des Councils in Miami aber nicht gemacht. dpa