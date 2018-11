später lesen Feuerwehr gibt nach Unfall in Industriepark Entwarnung Teilen

Nach dem Austritt eines chemischen Stoffs im Industriepark Griesheim in Frankfurt hat die Feuerwehr Entwarnung gegeben. An verschiedenen Stellen fielen Messungen negativ aus. Alle Straßensperrungen in den Stadtteilen Griesheim und Nied wurden aufgehoben. dpa