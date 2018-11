später lesen Feuer in Kalifornien: Zahl der Toten steigt weiter Teilen

Twittern







Die Zahl der Toten beim verheerendsten Feuer in der Geschichte Kaliforniens steigt weiter an. Am Dienstag seien sechs weitere Leichen in Häusern in dem Ort Paradise gefunden worden, teilte Sheriff Kory Honea bei einer Pressekonferenz mit. dpa