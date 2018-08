später lesen Feuer in Hochhaus - 30 Menschen erleiden Rauchvergiftung Teilen

Twittern







Beim Brand in einem Hochhaus in Halle in Sachsen-Anhalt hat es viele Verletzte gegeben. Das Feuer sei vermutlich an abgestellten Kinderwagen im Erdgeschoss ausgebrochen und habe sich schnell im Treppenhaus ausgebreitet, teilte die Polizei mit. dpa