In Berlin ist die Modewoche Fashion Week angelaufen. Das Modelabel Bogner eröffnete am Abend den Laufsteg in einem früheren Industriebau. Models trugen große Fellmützen, kniehohe Boots - und mittendrin auch mal bauchfrei. dpa