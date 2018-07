später lesen Felix Jaehn traurig über CSD-Abbruch: Wir sind jeden Tag stolz Teilen

Twittern







DJ Felix Jaehn hat den Abbruch des Christopher Street Day in Berlin bedauert. „Ich bin echt verdammt traurig, ich habe mich seit langem gefreut, mal beim CSD aufzulegen“, erklärte Jaehn am Samstag in einem Video auf Instagram. dpa