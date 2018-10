später lesen Feine Sahne Fischfilet hält an Auftritt in Dessau fest Teilen

Die linke Punkband Feine Sahne Fischfilet will trotz der Absage im Bauhaus Dessau an einem Konzert in der Stadt festhalten. Entsprechend äußerten sich die Musiker auf Facebook. Eigentlich sollte es ein Konzert auf der historischen Bühne des Bauhauses werden. dpa