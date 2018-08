später lesen FC Bayern eröffnet Saison mit 3:1 gegen Hoffenheim Teilen

Twittern







Rekordmeister FC Bayern München ist mit einem glücklichen Heimsieg in die 56. Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Die Mannschaft des neuen Trainers Niko Kovac gewann das Auftaktspiel gegen 1899 Hoffenheim mit 3:1. Thomas Müller brachte die Bayern in der 23. Minute in Führung. dpa