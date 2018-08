später lesen Favre mit BVB in Fürth - Auch Hertha und Freiburg dran Teilen

Twittern







Lucien Favre will in seinem ersten Pflichtspiel als Trainer von Borussia Dortmund mit dem Fußball-Bundesligisten in die zweite Runde des DFB-Pokals einziehen. Der BVB ist beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth in der klaren Favoritenrolle. dpa