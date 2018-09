später lesen Fan-Protest: Bündnis kündigt Stimmungsboykott an Teilen

Der Zusammenschluss der Fußball-Fanszenen in Deutschland hat für die kommende Englische Woche einen „bundesweiten Aktionsspieltag“ angekündigt. Das Bündnis rief für die Partien am kommenden Dienstag und Mittwoch in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga zu einem Stimmungsboykott in den ersten 20 Minuten auf. dpa