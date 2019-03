Mehrere Mitarbeiter in weißen Schutzanzügen waren am Mittag im Einsatz und suchten nach Spuren, wie eine Polizeisprecherin sagte. Rebecca hatte bei ihrer Schwester übernachtet. Am nächsten Morgen erschien sie nicht in der Schule. Es besteht der Verdacht, dass Rebecca Opfer eines Verbrechens wurde. Gestern war ein Verdächtiger festgenommen worden.