Fall der erstochenen Keira: Angeklagter Mitschüler schweigt

Zum Beginn des Prozesses um den gewaltsamen Tod der 14-jährigen Schülerin Keira in Berlin hat der mutmaßliche Mörder geschwiegen. „Wir haben vom Angeklagten nichts gehört“, sagte Anwalt Roland Weber in einer Pause am ersten Verhandlungstag. dpa