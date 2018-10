später lesen Fähre wegen möglicher Bombe evakuiert Teilen

Twittern







Wegen eines möglichen Sprengsatzes an Bord ist eine Fähre zwischen Nordirland und England vorsorglich vor dem Auslaufen in Richtung Liverpool evakuiert worden. Alle Passagiere mussten in der Nacht in Belfast das Schiff verlassen. dpa