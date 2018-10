später lesen Explosion Krim: Russland ermittelt offiziell wegen Terror Teilen

Russland hat nach der Explosion auf der Halbinsel Krim ein Verfahren wegen eines Terroranschlags eingeleitet. In der Mensa der Berufsschule in Kertsch sei eine Bombe gezündet worden, teilte das Staatliche Ermittlungskomitee in Moskau mit. dpa