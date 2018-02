später lesen Explosion in chinesischer Feuerwerksfabrik Teilen

In einer Feuerwerksfabrik im Südosten Chinas haben sich eine Explosion und ein Brand ereignet. Von Toten oder Verletzten wurde in staatlichen Medien zunächst nicht berichtet. Demnach ereignete sich die Explosion im Lagerhaus einer Fabrik im Kreis Shangli. Auf einem von der Zeitung „China Daily“ veröffentlichten Video waren zahlreiche Raketen und Silvesterknaller zu erkennen, die durch den Brand gezündet wurden. In China wird ein Großteil der weltweit verkauften Feuerwerkskörper hergestellt. Oft werden aber die Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten und es kommt zu Unfällen. dpa