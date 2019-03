später lesen Experten von Polizei und THW suchen nach Rebecca Teilen

Twittern







Auf der Suche nach der verschwundenen Rebecca hat die Berliner Polizei ihre Suche in Brandenburg wieder aufgenommen. An mehreren Stellen in der Nähe des Suchgebiets der vergangenen Woche bei Storkow waren erneut Kriminalpolizisten und Suchhunde unterwegs. dpa