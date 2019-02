später lesen Ex-Vatikan-Finanzchef Pell wegen Missbrauchs verurteilt Teilen

Der ehemalige Finanzchef des Vatikans, der australische Kardinal George Pell, ist wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden. Der 77-Jährige wurde von einem Gericht in Melbourne für schuldig befunden, sich in den 1990er Jahren an zwei 13-jährigen Jungen vergangen zu haben. dpa