Die dramatische Evakuierung eines Kreuzfahrtschiffes in Norwegen ist unterbrochen worden. Hubschrauber sollten keine Menschen mehr von Bord der „Viking Sky“ an Land fliegen, während Schlepper das Schiff in den Hafen der Stadt Molde bringen, teilte der südnorwegische Rettungsdienst mit. dpa