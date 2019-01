später lesen Euro steigt auf höchsten Stand seit November Teilen

Der Euro ist am Mittwoch gestiegen und hat den höchsten Stand seit November erreicht. Am Morgen legte der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,1497 US-Dollar zu. Das ist der höchste Stand seit dem 7. November 2018. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1450 Dollar festgesetzt. dpa