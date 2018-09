später lesen EU will Institution zur Umgehung der US-Sanktionen gegen Iran gründen Teilen

Die Europäische Union will zur Rettung des Atomdeals mit dem Iran eine Institution schaffen, durch die die US-Sanktionen gegen Teheran umgangen werden können. Das gab die EU-Außenbeauftragte, Federica Mogherini, in New York bekannt. dpa