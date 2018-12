später lesen EU-Staaten einigen sich auf Sozialstandards für Lkw-Fahrer Teilen

Die EU-Verkehrsminister haben sich mehrheitlich auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Lkw-Fahrern in Europa geeinigt. Für gleiche Arbeit am gleichen Ort solle gleicher Lohn gelten, hieß es in der Nacht in Brüssel. dpa