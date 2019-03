später lesen EU: Seit 2015 an Rettung von 730 000 Flüchtlingen beteiligt Teilen

Twittern







Die Europäische Union war seit 2015 mit Einsätzen im Mittelmeer an der Rettung von fast 730 000 Flüchtlingen beteiligt. Diese Zahl nannte EU-Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulos in einem Schreiben an das EU-Parlament, wie ein Sprecher in Brüssel bestätigte. dpa