Düsterer Vorgeschmack für GoT-Fans: Der erste Trailer für die achte „Games of Thrones“-Staffel ist jetzt im Netz. Der Sender HBO veröffentlichte ein knapp zweiminütiges Video zur Einstimmung auf die letzte Staffel der Kultserie, die am 14. April in den USA anläuft. dpa