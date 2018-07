später lesen Erste große Hitzewelle steht an Teilen

In der kommenden Woche könnte die erste große Hitzewelle dieses Sommers kommen. „Bislang war es zwar fast immer sehr warm, es gab aber noch nicht über mehrere Tage in weiten Teilen des Bundesgebiets über 30 Grad“, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). dpa