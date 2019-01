später lesen Erste Golden-Globe-Trophäe für Regina King Teilen

Die amerikanische Schauspielerin Regina King hat die erste Golden-Globe-Trophäe in ihrer Laufbahn gewonnen. Für ihre Rolle in der Buchverfilmung „If Beale Street Could Talk“ wurde sie in der Nacht in Beverly Hills zur besten Nebendarstellerin gekürt. dpa