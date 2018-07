später lesen Erste Diesel-Klage beim BGH - Entscheidung wohl 2019 Teilen

Im Zuge der Klagewelle wegen des Diesel-Skandals kündigt sich die erste Entscheidung der obersten Zivilrichter am Bundesgerichtshof an. Es geht um die Klage eines Autokäufers. Verhandelt wird aller Voraussicht nach aber nicht mehr in diesem Jahr. dpa