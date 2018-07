später lesen Erschütternde Familientragödien in Ruhrgebiet und Heidelberg Teilen

Twittern







Zwei erschütternde Familientragödien in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind heute ans Licht gekommen. In einer Wohnung in Mülheim an der Ruhr entdeckte die Polizei die Leichen von zwei Mädchen und einer 36-jährigen Frau. dpa