später lesen Erneut „Gelbwesten“-Proteste in Frankreich Teilen

Twittern







Zahlreiche Menschen haben in Frankreich am 16. Wochenende hintereinander an „Gelbwesten“-Protesten teilgenommen. In Paris starteten mehrere Hundert Teilnehmer vom Triumphbogen aus zu einem Marsch durch die Hauptstadt, wie der Sender Franceinfo meldete. dpa