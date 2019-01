später lesen Erneut „Gelbwesten“-Demos in Frankreich erwartet Teilen

Die Bewegung der „Gelbwesten“ will in Frankreich heute erneut demonstrieren. Es ist bereits das neunte Wochenende in Folge. Größere Aktionen werden in Paris und der Stadt Bourges im Zentrum des Landes erwartet. dpa