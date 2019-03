später lesen Erneut erfolglose Suche nach Rebecca auf Brandenburger See Teilen

Twittern







Der zweite Tag der Suche nach der vermissten Jugendlichen Rebecca auf einem See in Brandenburg blieb ohne Erfolg. Leider sei nichts gefunden worden, sagte eine Sprecherin nach dem Ende der Suchaktionen auf dem See sowie an einer Autobahn. dpa