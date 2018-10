später lesen Ermittlungen wegen möglichen Sexualverbrechens an Jugendlicher Teilen

Twittern







Die Staatsanwaltschaft ermittelt in München gegen mehrere Personen, die im Verdacht stehen, ein Sexualverbrechen an einer Jugendlichen begangen zu haben. Ein Sprecher sagte, dass in diesem Zusammenhang mehrere Personen in Untersuchungshaft sitzen. dpa