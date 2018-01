später lesen Ermittler suchen Zeugen nach Schüssen auf Fußballprofi Naki Teilen

Nach den mysteriösen Schüssen auf das Auto des deutsch-türkischen Fußballprofis Deniz Naki suchen die Ermittler Zeugen des Vorfalls. Bei dem Täterfahrzeug soll es sich um einen dunklen Wagen, vermutlich einen Kombi gehandelt haben, teilte die Aachener Staatsanwaltschaft mit. Das Fahrzeug sei nach den Schüssen weiter auf der Autobahn in Richtung Köln gefahren. In der Nacht zu Montag waren die Schüsse zwischen 22.00 und 23.00 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Köln abgegeben worden. Der Wagen des 28-Jährigen wurde an zwei Stellen getroffen. Naki blieb unverletzt. dpa