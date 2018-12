später lesen Ermittler informieren nach Angriffen auf Frauen in Nürnberg Teilen

Im Fall der Angriffe auf drei Frauen in Nürnberg wollen die Ermittler am Mittag erste Erkenntnisse bekanntgeben. Auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann wird an der Pressekonferenz teilnehmen. dpa