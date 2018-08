später lesen Erdogan will Elektronik aus den USA boykottieren Teilen

Die Türkei will künftig elektronische Geräte aus den USA boykottieren. Das kündigte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan als Reaktion auf die US-Sanktionen an. „Wenn die USA iPhones haben, dann haben wir Samsung", sagte Erdogan vor Anhängern seiner Partei AKP in Ankara.