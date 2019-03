später lesen Erdogan reklamiert 16 Großstädte für sich Teilen

Twittern







Die türkische Regierungspartei AKP will in der Kommunalwahl die Bürgermeisterämter von 16 Großstädten erobert haben. Das sagte Parteichef und Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in einer spätnächtlichen Ansprache in Ankara. dpa