Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will die von den USA wegen des in der Türkei festgehaltenen US-Pastor Andrew Brunson verhängten Sanktionen nicht einfach hinnehmen. „Wir werden die Vermögen des amerikanischen Justiz- und Innenministers in der Türkei einfrieren, falls sie welche haben“, sagte Erdogan in einer Rede. dpa