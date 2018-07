später lesen Erdbeben erschüttert indonesische Insel Lombok Teilen

Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat am Morgen die indonesische Insel Lombok erschüttert. Das Zentrum des Bebens wurde von der US-Erdbebenwarte USGS in der Nähe von Lelongken im Norden der Insel in einer Tiefe von knapp 7,5 Kilometern gemessen. dpa