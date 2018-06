später lesen Entwurf für Asyltreffen: Rücknahme von Asylbewerbern Teilen

Twittern







Beim Asyltreffen am Sonntag in Brüssel könnte sich Deutschland mit anderen EU-Staaten auf Mechanismen zur Rücknahme von Migranten verständigen. „Wir werden einen flexiblen gemeinsamen Rücknahmemechanismus nahe an den Binnengrenzen einrichten“. dpa