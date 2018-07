später lesen Entwarnung nach Sprengstoffverdacht an Rastanlage auf A3 Teilen

Der Verdacht auf Sprengstoff in einem Fahrzeug an einer Rastanlage auf der Autobahn 3 hat sich nicht bestätigt. Die Absperrmaßnahmen werden in Kürze aufgehoben, wie die Polizei Unterfranken mitteilte. dpa