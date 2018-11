später lesen Entscheidung über Maaßen steht unmittelbar bevor Teilen

Die Entscheidung über die Zukunft von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen könnte noch an diesem Montag fallen. Das sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin. Innenminister Horst Seehofer werde darüber in Kürze informieren. dpa