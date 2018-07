später lesen England will K.o.-Fluch beenden - Schweizer gegen Schweden Teilen

England will bei der Fußball-WM in Russland den ersten Einzug ins Viertelfinale seit dem Sommermärchen 2006 in Deutschland perfekt machen. Die Three Lions treffen im Spartak-Stadion von Moskau am Abend auf Kolumbien. dpa