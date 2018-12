später lesen Engländer Michael Smith steht bei Darts-WM im Endspiel Teilen

Der Engländer Michael Smith hat erstmals in seiner Karriere das Finale bei der Darts-WM in London erreicht. Am Abend schlug der „Bully Boy“ im Halbfinale seinen Landsmann Nathan Aspinall mit 6:3 und wurde damit seiner Favoritenrolle gerecht. dpa