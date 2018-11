später lesen Endspurt: Koalitionsverhandlungen von CSU und Freien Wählern Teilen

Twittern







CSU und Freie Wähler gehen heute in Bayern in den Endspurt ihrer Koalitionsverhandlungen. Sie wollen diese bis spätestens Sonntag abschließen und schon am kommenden Dienstag Markus Söder im Landtag zum Ministerpräsidenten wählen. dpa