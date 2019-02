später lesen Élyséepalast würdigt Lagerfeld als großen Mode-Botschafter Teilen

Das französische Präsidialamt hat Karl Lagerfeld als „Ästheten“ und großen Botschafter der Mode gewürdigt. „Die Haute-Couture, die Mode, der französische und europäische Stil verlieren an diesem Tag eines ihres größten Talente und ihren berühmtesten Botschafter“, teilte der Élyséepalast am späten Abend in Paris mit. dpa