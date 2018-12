Denn anders als in den Vorjahren verteilen sich die fetten Gewinne in diesem Jahr auf fast alle Provinzen des Landes. Einen besonders großen Geldregen gab es in Huesca in der Region Aragonien mit 120 Millionen Euro und in einem Einkaufszentrum in Cuenca in der Region Kastilien-La Mancha, wo Kunden insgesamt 88 Millionen Euro gewannen.