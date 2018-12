später lesen Ehepaar zu Heiligabend getötet - Täter gesucht Teilen

Nach dem gewaltsamen Tod eines Rentner-Ehepaares an Heiligabend in Nordhausen in Thüringen sucht die Polizei den oder die Täter. Die Obduktion der beiden Leichen habe den Verdacht auf ein Tötungsverbrechen bestätigt, sagte eine Polizei-Sprecherin. dpa