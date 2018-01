später lesen Ehepaar eingemauert - auch zweite Leiche identifiziert Teilen

Im Mordfall mit zwei eingemauerten Toten in Bayern ist nun auch die zweite Leiche identifiziert. Es sei die vermisste 66 Jahre alte Frau, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Nürnberg. Damit ist klar, dass beim Verbrechen in Schnaittach bei Nürnberg das Ehepaar starb, dem das Grundstück gehörte. Die beiden Leichen waren vor einer Woche auf dem Grundstück gefunden worden, sie waren in einem Nebengebäude der Garage eingemauert worden. Der 25-jährige Sohn der Eheleute sowie dessen 22 Jahre alte Ehefrau sitzen unter Tatverdacht in Untersuchungshaft. dpa