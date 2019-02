später lesen Ehemaliger Papst-Vertrauter Pell nach Verurteilung verhaftet Teilen

Nach seiner Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen ist der ehemalige Finanzchef des Vatikans, George Pell, verhaftet worden. Ein Gericht in Melbourne ordnete an, dass der australische Kardinal in Haft genommen wird. dpa